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ساوثهامتون يخطف التعادل أمام نيوكاسل

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ساوثهامتون يخطف التعادل أمام نيوكاسل ساوثهامتون يخطف التعادل أمام نيوكاسل

التحرير

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تعادل فريق ساوثهامتون مع ضيفه نيوكاسل، بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "سانت مارى" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.
 
وافتتح نيوكاسل التهديف عن طريق إيزاك هايدين فى الدقيقة 20، وتعادل جابيادينى لساوثهامتون فى الدقيقة 49، ثم أضاف أيوزى بيريز الهدف الثانى للضيوف فى الدقيقة 51، قبل أن يسجل جابيادينى هدف التعادل لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء، فى الدقيقة 75 من عمر المباراة.
 
وبهذا التعادل رفع نيوكاسل رصيده إلى 11 نقطة، ليظل فى المركز التاسع، بفارق نقطتين عن ساوثهامتون، الذى جاء فى المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

 

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