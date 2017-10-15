روني ينقذ إيفرتون ويقتنص نقطة من برايتون في الدوري الإنجليزي

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تعادل نادي ايفرتون مع مُضيفه برايتون بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الانجليزي الممتاز «البريميرليج».

تقدم توني نوكبرت لبرايتون في الدقيقة 82 من المباراة، قبل أن يتعادل الفتى الذهبي،واين روني من ركلة جزاء واللقاء يلفظ أنفاسه الأخيرة، ليخطف نقطة ثمينة للـ«ماكبايز».

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إيفرتون لـ8 نقاط في المركز السادس عشر، وارتفع رصيد برايتون لنفس الرصيد في المركز الرابع عشر في جدول الترتيب بفارق الأهداف عن ايفرتون ووست هام وستوك سيتي.