العثور على دانة من مخلفات الحرب في الشرقية
العثور على دانة من مخلفات الحرب في الشرقية
08:34 م الأحد 15 أكتوبر 2017
العثور على دانة من مخلفات الحرب في الشرقية
الشرقية - فاطمة الديب:
عثر أهالي بقرية "منشأة السادات" التابعة لدائرة مركز أولاد صقر في محافظة الشرقية، اليوم الأحد، على دانة من مُخلفات الحرب.
وتلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارًا من العقيد ياسر أمان، مأمور مركز شرطة أولاد صقر، بورود بلاغ بالعثور على جسم غريب بقرية "منشأة السادات".
وبالانتقال والفحص، تبين أن الجسم عبارة عن "دانة" من مُخلفات الحرب، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويجرى نقل الدانة إلى جهات الاختصاص.
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