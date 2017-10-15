وزير الأوقاف يوافق على افتتاح معهد للدعاة بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

وافق وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، خلال زيارته اليوم الأحد محافظة الوادي الجديد، على افتتاح معهد للدعاة في المحافظة.

كما قرر الوزير دعم المحافظة بمبلغ 9 ملايين جنيه لإحلال وتجديد 4 مساجد، هي: مسجد عباد الرحمن بالداخلة، وتقسيم المعلمين بالخارجة، والمروة بالخارجة، ومسجد مدينة موط بالداخلة، وكذلك إدراج إحلال وتوسعة مسجد موط القديم ليصبح مجمع إسلامي كبير بمدينة موط، وذلك خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي.

كما أشار، في تصريح له اليوم، إلى توفير فرش أي مسجد فور الانتهاء منه بالمحافظة، لافتًا إلى إجراء مسابقة لتعيين الأئمة والدعاة بالمحافظة مع بدايه العام المقبل، مؤكدًا أنه لن يقبل في هذا المعهد إلا أبناء الوادي الجديد فقط.​