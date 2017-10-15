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غدًا.. فتح معبر رفح مع غزة لمدة 4 أيام للسفر في الاتجاهين

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مصراوي Masrawy

غدًا.. فتح معبر رفح مع غزة لمدة 4 أيام للسفر في الاتجاهين

08:32 م الأحد 15 أكتوبر 2017

غدًا.. فتح معبر رفح مع غزة لمدة 4 أيام للسفر في الاتجاهين

معبر رفح

غزة- (د ب أ):

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة ،الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء اليوم الأحد، أن السلطات المصرية ستفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة لأول مرة منذ شهرين.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، أن السلطات المصرية أبلغتها بعزمها فتح المعبر لمدة 4 أيام للسفر في الاتجاهين، ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الخميس.

وعادة ما يخصص السفر عبر المعبر لفئات المرضى والطلبة وأصحاب الإقامات الخارجية.

وكانت السلطات المصرية فتحت المعبر ثلاثة أيام أمام الحالات الإنسانية والعالقين في قطاع غزة في أغسطس الماضي، فيما سمحت بمغادرة وعودة حجاج القطاع خلال شهر سبتمبر.

وتم فتح المعبر للسفر في الاتجاهين أقل من 20 يوما منذ بداية العام الجاري.

وبهذا الصدد، أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، الوزير حسين الشيخ، أن وفدا حكوميا من طاقم المعابر سيتوجه غدا إلى قطاع غزة للبدء بتنفيذ البند المتعلق بتسلم حكومة الوفاق لمعابر القطاع تنفيذا لاتفاق القاهرة.

وذكر الشيخ، في تصريح صحفي أن خطوة تسلم معابر قطاع غزة بما فيها معبر رفح ستتم بالتنسيق مع .

وتأتي خطوة مصر بعد أن رعت الخميس الماضي توقيع اتفاق للمصالحة الفلسطينية بين وفدين من حركتي فتح، التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحماس لتمكين حكومة الوفاق من إدارة قطاع غزة.

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