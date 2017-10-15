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إعلان وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير الثلاثاء المقبل

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مصراوي Masrawy

إعلان وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير الثلاثاء المقبل

08:25 م الأحد 15 أكتوبر 2017

إعلان وثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير الثلاثاء المقبل

الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

كتب- محمد قاسم:

يعقد مجلس جامعة القاهرة للثقافة والتنوير، الثلاثاء المقبل، مؤتمرًا صحفياً بقاعة الاحتفالات الكبري بالجامعة، للإعلان وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير في شكلها النهائي.

ويعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الوثيقة النهائية بحضور عدد من الشخصيات الثقافية والعامة من أعضاء مجلس الثقافة والتنوير بجامعة القاهرة، ومن بينهم الدكتور حسن الببلاوي، والإعلامي مفيد فوزي، وعلاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتورة إيناس عبدالدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور مراد وهبه، والكاتب يوسف القعيد، والدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، والدكتور سامي عبدالعزيز الخبير الإعلامي، والدكتور مصطفي الفقي، والدكتورة ماريان عازر، والدكتورة رشا اسماعيل.

يشار إلى أن جامعة القاهرة أعلنت في منتصف شهر أغسطس الماضي، تشكيل مجلس الثقافة والتنوير، والذي عقد أول اجتماع له لمناقشة المبادئ الأولية لوثيقة جامعة القاهرة للثقافة والتنوير التي تؤسس لهوية جامعة القاهرة وهوية المستنيرة.

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