كتب -محمود السعيد:

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، حجز المتهم بتشويه وجه فتاة المول 24 ساعة على ذمة التحريات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من مستشفى كليوباترا باستقبالها "سمية ط ا" 25 سنة، موظفة مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم، فانتقل رجال المباحث، وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكربة، فوجئت بقيام "هاني ا م" 38 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001م مصر الجديدة "اغتصاب" و12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة "تحرش وتعدى على المبلغة" والمعروفة بقضية "فتاة المول"، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابتها، وفر هاربًا.

وعللت قيامه بذلك لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا والتعدي عليها بالضرب في القضية المعروفة بقضية "فتاة المول" رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة، وصدر حكم ضده بالحبس أسبوعين، من 31/1/2016م حتى 14/2/2016.

كما تأيدت الواقعة بشهادة صديقها "محمد ا إ" 29 سنة محاسب، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.