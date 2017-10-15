أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

حجز المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" 24 ساعة على ذمة التحريات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حجز المتهم بتشويه وجه "فتاة المول" 24 ساعة على ذمة التحريات

08:33 م الأحد 15 أكتوبر 2017

كتب -محمود السعيد:

أمرت نيابة الجديدة برئاسة المستشار أحمد يوسف، حجز المتهم بتشويه وجه فتاة المول 24 ساعة على ذمة التحريات.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، إخطارًا من مستشفى كليوباترا باستقبالها "سمية ط ا" 25 سنة، موظفة مصابة بجرح قطعي بالوجه بطول 20 سم، فانتقل رجال المباحث، وبسؤالها أقرت بأنه حال تواجدها بشارع إبراهيم باشا بمنطقة الكربة، فوجئت بقيام "هاني ا م" 38 سنة، عاطل السابق اتهامه في القضيتين 2679 لسنة 2001م مصر الجديدة "اغتصاب" و12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة " وتعدى على المبلغة" والمعروفة بقضية "فتاة المول"، بالتعدي عليها بالضرب باستخدام سلاح أبيض محدثًا إصابتها، وفر هاربًا.

وعللت قيامه بذلك لادعائها التشهير به، واتهامها له بالتحرش بها جنسيًا والتعدي عليها بالضرب في القضية المعروفة بقضية "فتاة المول" رقم 12591 لسنة 2015م جنح مصر الجديدة، وصدر حكم ضده بالحبس أسبوعين، من 31/1/2016م حتى 14/2/2016.

كما تأيدت الواقعة بشهادة صديقها "محمد ا إ" 29 سنة محاسب، وبإعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم في الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • | مصراوي داخل منزل "فتاة المول".. سمية: "وشي تشوه وهاخد حقي"

    أخبار

  • النيابة تطلب تفريغ الكاميرات في واقعة الاعتداء على "فتاة المول"

    أخبار

  • اعترافات متحرش فتاة المول: "قطعت وشها كنت متضايق منها"​

    أخبار

  • ‏‫خرج من السجن للانتقام.. المتحرش بـ"فتاة المول" يقطع وجهها بـ"كتر"

    أخبار

إعلان

8e4e58b05f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - مباراة مصر و رواندا بربع نهائي بطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة