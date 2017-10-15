فيديو| مصراوي داخل منزل "فتاة المول".. سمية: "وشي تشوه وهاخد حقي"

كتب – صابر المحلاوي:

أمس السبت، داهم سمية طارق الشهيرة بـ"فتاة المول" الشعور بفقدان حقها بعدما أصابها المتهم أحمد هاني بجرح غائر في وجهها؛ هو الاحساس ذاته الذي انتابها قبل عامين عندما حصل ذات المتهم على حُكم بالحبس شهر وكفالة 200 جنيه في اتهامه بالتحرش بها والتعدي داخل أحد المولات.

انتقل "مصراوي" لمنزل "فتاة المول" بشارع "السبق" بمصر الجديدة، حيث تسكن مع والدتها منذ عام في شقة بالإيجار، حسب فرد أمن بالعقار.

تقول سمية، إن يوم الواقعة خرجت في الثالثة ظهرًا، للجلوس على أحد المقاهي بمنطقة الكوربة، وأثناء دخولها لإحدى الصيدليات فوجئت بشخص ما ينادي عليها، فالتفت لمصدر الصوت فوجدته المتهم الذي تحرش بها وضربها قبل سنتين.

"خوفت وجريت جوه الصيدلية، لكنه فضل مستنيني"، تشير "فتاة المول" في حديثها لمصراوي، إلى حالة الرعب والفزع التي انتابتها وقت الحادث، مضيفة "خرجت جري ولقيته بيجري ورايا، واعتدى عليَّ من الخلف بآلة حادة وهرب، ولقيت وجهي كل دم، والناس واقفة تتفرج، لحد ما بنت أخدتني في عربية وروحت مستشفى كليوباترا".

وأضافت "القضاء هياخد مجراه ومش هسيب حقي، وجهي تشوه ولازم أعمل كذا عملية تجميل لإعادة وجهي مرة أخرى لما كان عليه، أنا لا جيت جنبه ولا أعرفه".

وحررت "سمية" محضر بقسم شرطة مصر الجديدة، التي ألقت القبض على المتهم، واعترف أمام النيابة بارتكابه الحادث، بدعوى أنها شهرت به في قضية التحرش السابقة، واتهمته الفتاة بالعودة للانتقام منها مرة أخرى بأن تعدى عليها بسلاح أبيض، وأصابها في وجهها بجرح قطعي "20 سم".