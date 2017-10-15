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بعد فوزه في ولاية سكسونيا السفلى.. "البديل الألماني" ممثلاً في برلمانات 14 ولاية

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مصراوي Masrawy

بعد فوزه في ولاية سكسونيا السفلى.. "البديل الألماني" ممثلاً في برلمانات 14 ولاية

08:23 م الأحد 15 أكتوبر 2017

المانيا

هانوفر - (د ب أ): 

كشفت توقعات القناتين الأولى والثانية بالتلفزيون الألماني عن فوز مفاجئ وواضح للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في انتخابات برلمان ولاية سكسونيا السفلى، التي جرت، اليوم الأحد، كما أظهرت التوقعات نجاح حزب البديل من أجل ألمانيا في دخول برلمان الولاية ليكون الحزب ممثلا في برلمانات 14 ولاية من أصل 16 ولاية ألمانية.

وأظهرت التوقعات حصول الحزب الاشتراكي على نسبة تراوحت بين 37 إلى 37.5 % مقارنة بـ32.5 % في عام 2013، وحل حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي في المركز الثاني بحصوله على 35% مقارنة بـ36% في انتخابات 2013.

وحصل حزب الخضر على نسبة تراوحت بين 8 إلى 5ر8% (7ر13%)، وحصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة تراوحت بين 7 إلى 5ر7% (9ر9%)، فيما تمكن حزب البديل، الذي لم يكن موجودا في انتخابات 2013 على نسبة 5ر5%.

في المقابل سجل اليسار نسبة تراوحت بين 5ر4 إلى 8ر4% وهي أدنى من نسبة الـ5% المؤهلة لدخول البرلمان ليواصل ابتعاده عن برلمان سكسونيا السفلى بعد أن كان قد حصل في الانتخابات الماضية على 1ر3%.

يذكر أن الخضر يشاركون في الائتلاف الحالي مع الاشتراكيين.

وحسب هذه التوقعات، سيمتلك الاشتراكيون 54 مقعدا داخل برلمان الولاية، فيما سيمتلك حزب ميركل 51 مقعدا، والخضر من 11 إلى 12 مقعدا، والليبراليون من 10 إلى 11 مقعدا، والبديل على ثمانية مقاعد.

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