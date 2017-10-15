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المتحدث العسكري: مقتل 24 إرهابيُا إثر هجوم على كرم القواديس

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المتحدث العسكري: مقتل 24 إرهابيُا إثر هجوم على كرم القواديس المتحدث العسكري: مقتل 24 إرهابيُا إثر هجوم على كرم القواديس

التحرير

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قال المتحدث باسم القوات المسلحة، عقيد تامر الرفاعي إنه فى إطار عملية "حق الشهيد" نجحت قوات إنفاذ القانون في تمام الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة، لاستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس، أسفرت عن مقتل 24 فردًا إرهابيًا وإصابة فرد آخر وتدمير عربتين دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية.

وأضاف المنشور، عبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، على موقع التواصل الاجتماعي، استشهد اليوم 6 أفراد من قواتنا، وجارٍ استمرار تمشيط المنطقة، وتؤكد القوات المسلحة استمرار جهودها للقضاء على العناصر الإرهابية.

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