غلق مصنع أغذية بالمنصورة لإدارته دون ترخيص

الدقهلية - رامي القناوي:

قرر محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، اليوم الأحد، غلق أحد مصانع الأغذية في منطقة جديلة بمدينة المنصورة لإدارته دون ترخيص ولنقص الاشتراطات الصحية به، فضلاً عن تحرير 10 محاضر للمدير المسؤول والعمال لعدم وجود شهادات صحية.

وامر محافظ الدقهلية بإعدام 92 كيلو أغذية متنوعة وسحب 3 عينات من الأغذية المتنوعة بالمصنع وإرسالها للمعمل المشترك لفحصها، كما وجه رئيس الوحدة المحلية لحي شرق المنصورة للتنسيق مع مديرية القوى العاملة (الأمن الصناعي) بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصنع، وتنفيذ الغلق الإداري.

وجاء قرار المحافظ بعد الاطلاع على التقرير الذي عرضه الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، عن الحملة التي نفذها فريق من مراقبي الأغذية بالإدارة الصحية في مدينة المنصورة.