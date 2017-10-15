الأباتشي تلاحق مهاجمي أكمنة الشيخ زويد.. ومقتل 35 إرهابيًا
الأباتشي تلاحق مهاجمي أكمنة الشيخ زويد.. ومقتل 35 إرهابيًا
07:41 م الأحد 15 أكتوبر 2017
أرشيفية
شمال سيناء - أشرف سويلم:
نفذت الطائرات الحربية (الأباتشي) طلعات مكثفة، أسقطت -إلى الآن- أكثر من 35 عنصرًا إرهابيًا من المشاركين في الهجوم الذي استهدف مساء اليوم الأحد عددًا من الأكمنة الأمنية في مناطق الخروبة وكرم القواديس والبعلوة بمدينة الشيخ زويد.
وأوضحت مصادر أمنية، رفضت ذكر اسمها في تصريحات لمصراوي، أن الطائرات الحربية تمكنت من ملاحقة الإرهابيين، الذين كانوا في حال فرار وسط مزارع المنطقة، ورصدت أعدادًا منهم على درجات نارية، وآخرين يستقلون سيارات دفع رباعي، فضلاً عن المترجلين، فتم استهدافهم، وأسفر ذلك عن سقوط 35 قتيلاً إلى جانب عدد من المصابين.
أكدت المصادر أيضًا أن عمليات نقل مصابي الهجمات الإرهابية لا تزال جارية إلى مستشفى العريش.
وتعرضت مدينة الشيخ زويد مساء اليوم لهجمات إرهابية متزامنة استهدفت عددًا من الأكمنة الأمنية، وأسفرت عن سقوط 4 شهداء وأكثر من 20 مصابًا إلى الآن، فيما اُستدعت القوات الجوية للتدخل والسيطرة على مناطق الاشتباكات التي لا تزال مستمرة.
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