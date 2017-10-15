رئيس حكومة كتالونيا عن مهلة مدريد: ساعات شديدة الوطأة لكنها مليئة بالأمل

مدريد - (د ب أ):

مع بقاء أقل من 24 ساعة قبل المهلة النهائية التي حددتها الحكومة الاسبانية لكتالونيا كي توضح ما إذا كانت قد أعلنت استقلالها، أعطى رئيس حكومة كتالونيا كارلوس بوجديمون إشارة ضئيلة عن كيفية استجابته للمهلة.

ونقلت صحيفة "لا فانجارديا" عن بوجديمون قوله، في إحدى الفعاليات في برشلونة: "في مثل هذا الوقت، تريد الحكومة أن تؤكد التزامنا بالديمقراطية والسلام باعتبارنا المحركين وراء القرار الذى يتعين علينا اتخاذه".

كان رئيس الوزراء الأسباني ماريانو راخوي قد طالب بوجديمون بان يوضح، بحلول الساعة العاشرة، صباح غد الاثنين، ما إذا كان أعلن رسميا الانفصال ،خلال خطابه بعد الاستفتاء أمام برلمان كاتالونيا الأسبوع الماضي.

ورفض بوجديمون لدى سؤاله وهو يضع إكليلا من الزهور على قبر لويس كومبانس اليوم، في الذكرى 77 لوفاة السياسي الذي دعا للانفصال عن نظام فرانكو، أن يقول كيف سيكون رده على مدريد، واكتفى بقول إنه يعاني من "ساعات شديدة الوطأة ولكنها مليئة بالأمل".

ويمثل طلب راخوي ذريعة لتفعيل المادة 155 من دستور إسبانيا، وتسمح المادة للحكومة بتعليق الحكم الذاتي جزئيا أو كليا للإقليم الذي لا يحترم الدستور.

وفي مقابلة مع محطة "كادينا كوبي" الإذاعية، قال خوان انجاسيو زويدو، وزير الداخلية الإسباني، إنه سيتعين اتخاذ إجراءات في حال قدمت كتالونيا ردًا غير واضح.

وهناك توتر بين حكومة إقليم كتالونيا والحكومة المركزية بسبب الاستفتاء الذي جرى في الأول من الشهر الجاري وقضت المحكمة الدستورية في إسبانيا بعدم قانونيته.

ورفضت الحكومة الإسبانية نتائج الاستفتاء وهددت بفرض الحكم المباشر على الإقليم.