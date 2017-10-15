رئيس مجلس النواب العراقي: العراق أمام تحد حقيقي للحفاظ على وحدته

بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن العراق أمام تحد حقيقي يتطلب من الجميع الحفاظ على وحدته من خلال نبذ الخلافات، والحوار وفقا للثوابت الوطنية والدستور كونه الفيصل في حل الملفات العالقة بين شركاء العملية السياسية في العراق لتجاوز الأزمات الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ـ في بيان نقلته قناة (السومرية) ـ إن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى اليوم نظيره الايراني علي لاريجاني على هامش أعمال مؤتمر اتحاد البرلمانات العالمية المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، موضحا أنه جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى ملف مكافحة الارهاب.

وأشار البيان إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تنسيق الجهود في ملف مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي باتت تشكل خطرا على بلدان المنطقة، مؤكدا أن العراق استطاعت القضاء على تنظيم (داعش) الإرهابي بجهود القوات المسلحة ومساعدة الدول الصديقة.

يذكر أن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري يزور حاليا روسيا للمشاركة في مؤتمر اتحاد البرلمانات العالمية لبحث جملة من القضايا في مقدمتها أزمة استفتاء كردستان.