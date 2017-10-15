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المتحدث العسكري يعلن مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 مجندين في هجوم الشيخ زويد

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري يعلن مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 مجندين في هجوم الشيخ زويد

07:57 م الأحد 15 أكتوبر 2017

المتحدث العسكري يعلن مقتل 24 إرهابيا واستشهاد 6 مجندين في هجوم الشيخ زويد

تامر الرفاعي

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري، استشهاد 6 من القوات المسلحة أثناء محاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد.

وقال المتحدث في بيان رسمي: "فى إطار العملية حق الشهيد نجحت قوات إنفاذ القانون الساعة 1630 اليوم بالتصدى لمحاولة إرهابية فاشلة لإستهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس أسفرت عن مقتل 24 فرد إرهابى وإصابة فرد أخر وتدمير عربتان دفع رباعى تستخدمها العناصر الإرهابية وقد إستشهد 6 أفراد من قواتنا وجارى إستمرار تمشيط المنطقة".

وأكدت القوات المسلحة، أنها مستمرة في القضاء على العناصر الإرهابية.

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