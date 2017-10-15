كتب ــ محمود مصطفى:

اشتكى طلاب وطالبات بجامعة الأزهر، من انتشار القمامة داخل مدن القاهرة "بنين وبنات"، ووجود "ديدان" داخل الطعام المقدم لهم، بعد أسبوع من التسكين.

وقال عبدالله جمال الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الإعلام، إنه فوجئ أثناء تناوله وجبة الغذاء يوم الجمعة الماضية، بوجود ديدان في طبق الخضار.

وأضاف جمال في تصريحات لمصراوي، "حينما شاهدت دود في طبق الخضار، قمت بإزالتها على الفور، واستكملت طعامي"، متابعا: "لم أذهب بشكوى للمسئولين لأنه لا فائدة منها" -على حد تعبيره.

وتابع: "على الرغم من وجود "دود" داخل الطعام، إلا أن الوجبات تحسنت كثيرا عن العام الماضي، وقمت بالتقاط صور للوجبة وبداخلها الدود لمشاركتها مع زملائي".

فيما أعربت إحدى الطالبات بجامعة الأزهر، عن استيائها من وجود قمامة بمبنى "د" بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر.

وقالت الطالبة التي رفضت الإفصاح عن اسمها في تصريحات لمصراوي: "على الرغم من تحدث مسئولي المدينة، عن نظافة المباني السكنية، إلا أنه توجد الكثير من القمامة خاصة في مبنى د".

وأضافت: "قدمت عدة شكاوى لمديرة المدينة، إلا أنها تعللت بعدم التعاقد مع شركة نظافة حتى الآن".

من جانبه، قال الدكتور جمال عبدربه مستشار رئيس جامعة الأزهر لشئون المدن، إن الصور التي يتداولها الطلاب عن وجود دود في الوجبات بمدن القاهرة غير تابعة للجامعة وهي خاصة بجامعة عين شمس.

وأضاف عبدربه، أن الطلاب والطالبات يحصلون على وجبات جيدة، ويتابع عملية الصرف، جميع مسئولي المدينة أولا بأول.