رئيس الوزراء: هدفنا خفض عجز الموازنة لـ9.5%؜ لإحداث نقلة في حياة المواطنين

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قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن المؤسسات الدولية تثمن إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، موضحا أنه فيما يتعلق بالدين العام فإن التأثير المباشر هو عجز الموازنة، وهذا ما يتم العمل عليه لتخفيضه.

وأضاف اسماعيل على هامش المؤتمر المنعقد اليوم بمقر هيئة الإستثمار إننا نسعى لخفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 9.5% العام المالي الجاري مقارنة بـ 11.6 حجم العجز العام السابق، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية على كافة المستويات وفي حياة المواطنين وإقبال من المستثمرين.

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وحول مشروع المجمع الصناعي بالمنيا، قال رئيس الوزراء إن الجهاز المصرفي يشارك بشكل مستمر في الاستثمار وسيكون له دور إيجابي.