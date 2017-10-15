رئيس جامعة "كندا- مصر": مليار و ٧٠٠ جنيه تكلفة إنشاء مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية

كتبت- داليا شبل:

قال الدكتور مجدي القاضي رئيس الجامعة الكندية الدولية، إن الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كندا - مصر UCE" من المقرر أن تضم فروعا لمجموعة من الجامعات الكندية، مشيراً إلى العمل على عقد اتفاقات شراكة مع العديد من مؤسسات التعليم العالي في كندا، للارتقاء بجودة تلك الفروع فى مصر.

وأضاف القاضي، في تصريحات صحفية، على هامش تفقد مقر الجامعة بالعاصمة الإدارية، أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات والمراكز البحثية الخاصة بقر الجامعة في العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى مليار و٧٠٠ مليون جنيه.