​استنفار بالتعليم لوقاية الطلاب من "الضنك والملاريا"

كتبت- ياسمين محمد:

أصدرت الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، منشورًا أمنيًا للمديريات التعليمية، وجهت فيه بتفعيل الإجراءات الوقائية وكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية؛ حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين، وإلحاقًا للمنشور الأمني رقم (20) في شأن التأكيد على وجود خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الأحد، تم توجيه المنشآت التعليمية بتنفيذ التعليمات لسلامة الطلاب من الأمراض المنقولة عن طريق البعوض تشمل: فيروس ذيكا، فيروس غرب النيل، الشينكونغونيا، حمى الضنك، والملاريا من خلال: "التخلص من أي تجمعات مياه موجودة داخل المنشأة، ورش الحجرات، وأماكن التجمعات بالمبيد الحشرى، والتخلص من المياة الراكدة، وخاصة تلك التي تحدث بعد نزول المطر، أو الناتجة عن صرف صحي، والتخلص دوريًا من المياه الموجودة فى أحواض طلمبات أو أحواض شرب الحيوانات، وتغطية خزنات المياه بحيث لا يمكن للبعوض الدخول إليها".

ووجهت الوزارة بتجنب تراكم المياه في أواني الزهور وغيرها من الحاويات لمنعها من أن تصبح مكانًا لنمو اليرقات، وتفريغ الأواني غير المستخدمة من الماء.

ولفتت إلى التأكيد على ضرورة قيام كل جهة من الجهات المعنية بتنفيذ ومتابعة أدوارها: إدارة الرعاية الأساسية، إدارة الوقائي بمديرية الصحة، التأمين الصحي، ومديريات التربية والتعليم، طبقًا لخطة وزارة الصحة والسكان للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية".