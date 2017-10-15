دمشق تطالب أنقرة بسحب القوات التركية من أراضيها فورًا

سان بطرسبرج - (أ ش أ):

طالب رئيس مجلس الشعب السوري حمودة صباغ، اليوم الأحد، تركيا بسحب قواتها من الأراضي السورية على الفور.

وقال صباغ ـ خلال جلسة عامة لاجتماع الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في سان بطرسورج الروسية ـ إن البرلمان السوري يطالب بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية بدون شروط أولية".

وبدأت، اليوم الأحد، أعمال الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية التي افتتحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتعقد تحت شعار تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق، بمشاركة وفود أكثر من 150 دولة، بينهم 100 رئيس برلمان و70 نائبًا لرئيس البرلمان.