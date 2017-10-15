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مران الأهلي| «نيولوك» عماد متعب.. وتدريبات تأهيلية لـ«إكرامي وسليمان»

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مران الأهلي| «نيولوك» عماد متعب.. وتدريبات تأهيلية لـ«إكرامي وسليمان» مران الأهلي| «نيولوك» عماد متعب.. وتدريبات تأهيلية لـ«إكرامي وسليمان»

التحرير

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ظهر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بنيولوك جديد في مران فريقه مساء اليوم الأحد حيث ظهر حليق الرأس "على الزيرو" في تدريبات اليوم، تلك "الحلاقة" التي يتفائل بها مهاجم الأهلي الدولي لاستعادة الأهداف والتألق في المستطيل الأخضر.

وواصل وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

وتأكد غياب وليد سليمان، عن لقاء الرجاء، بعدما تعرض للإصابة بكدمتين في الشظية والكاحل، بعد تدخل عنيف من هشام شحاتة مدافع الاتحاد خلال مباراة الفريقين معًا.

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بينما خاض شريف إكرامي حارس النادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، وأدى حارس الأهلي، تدريبات بالجري حول الملعب ثم تدريبات بصالة الجيمنازيوم، حيث يعاني إكرامي بثقل فى العضلة الضامة، بعدما تعرض له اثناء مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري والتي أقيمت أول أمس وفاز بها الأهلي بهدفين مقابل لا شىء.

ويستضيف الأهلي نظيره الرجاء، مساء غدا الإثنين، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

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التحرير

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