مجلس الوزراء يوافق على التقرير الاستشاري الفرنسي حول سد النهضة

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ترأس المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم الأحد اجتماعًا للجنة العليا لمياه النيل لمناقشة الدراسة الفنية لسد النهضة، وما حدث في المفاوضات الجارية بين مصر وإثيوبيا والسودان.

وأكد إسماعيل في تصريحات صحفية أنه سيكون هناك اجتماع وزاري بخصوص الدراسة خلال أيام بحضور وزراء الري في الدول الثلاث وهناك بعض التحفظات الإثيوبية، وهناك أمور طلب الجانب المصري استيضاحها حول التقرير الاستشاري، الذي قام به الاستشاري الفرنسي «بى آر إل»، موضحًا أن هناك موافقة مبدئية عليه.

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ويضم التقرير الهندسي التفاصيل الفنية للمنهجية التى يستخدمها الاستشارى فى تنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والهيدروليكية والبيئية والاقتصادية للسد.