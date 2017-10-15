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الديهي: «يوسف زيدان أحمق وأرعن.. ومريض بداء الشهرة» (فيديو)

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الديهي: «يوسف زيدان أحمق وأرعن.. ومريض بداء الشهرة» (فيديو) الديهي: «يوسف زيدان أحمق وأرعن.. ومريض بداء الشهرة» (فيديو)

التحرير

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استنكر الإعلامي نشأت الديهي، اليوم الأحد، تصريحات الأديب والمفكر يوسف زيدان، عن الزعيم الراحل أحمد عرابي، واتهامه بأنه «ضيّع البلد ودخلنا في استعمار إنجليزي 70 سنة»؛ قائلًا: «زيدان مثقف أحمق أرعن ولا يرى أبعد من تحت قدميه».

أضاف الديهي، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، عبر فضائية «تِن»، اليوم الأحد، أن «زيدان تحدث عن عرابي بكل سفالة وغياب وعي، ولا وطنية، عرابي كان زعيم وطني فلاح، وأول مصري يتولى وزارة الدفاع، ووقف في وجه الاحتلال والظلم».

تابع: «نواجه حملة شعواء منظمة ممن يريدوا أن يصبح هذا الوطن بلا تاريخ، يريدوا أن يفصلوا الشباب عن تاريخهم، لا يجوز السكوت عن إهالة التراب على الزعيمات الوطنية».

واصل: «زيدان تحدث عن عرابي بأسلوب لا يليق، يقول بأن عرابي كان (فأرًا)، عيب، هنسيب إيه لولادنا؟ بقول للأستاذ عمرو أديب اللي استضاف زيدان، إن جزء من احترامنا لنفسنا هو التاريخ».

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استكمل: «ماذا تبقى منا بعد أن يسقط كل يوم زعيم تحت أقدام هؤلاء الجهلاء؟ يوسف زيدان مريض بداء الشهرة، يريد الحصول على جائزة نوبل، وما يقوله هرتلة ثقافية».

وكان الكاتب والمفكر يوسف زيدان، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»؛ أكد أن المناهج الدراسية بها الكثير من الأخطاء، مثل وقوف أحمد عرابي أمام الخديوي، متابعًا: «عرابي عمره ما شاف الخديوي، ولا عمره قاله (لقد خلقنا الله أحرارًا)، عرابي ضيّع البلد ودخلنا في استعمار 70 سنة من الإنجليز، ولا كان عنده مخابرات عسكرية ولا أي حاجة وعاوز يحكم.. مسكين، والأفلام الهندي اللي درسناها شوشت على دماغنا». 

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التحرير

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