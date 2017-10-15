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سحر نصر: هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن

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سحر نصر: هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن سحر نصر: هدفنا الرئيسي تحسين مستوى معيشة المواطن

التحرير

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قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن وضعت متكاملة للضمان الاجتماعي، مشدّدةً على أن الهدف الرئيسي أمام الحكومة هو تحسين دخل ومستوى معيشة المواطن المصري.

أوضحت نصر، أن الدولة تتحرك سريعا في مواجهة البيروقراطية وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، مؤكدةً أن البرنامج يسعى إلى تحقيق النمو المستدام والاستقرار المجتمعي، مشيرةً إلى أن الدولة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بكل طاقتها.

أضافت نصر، خلال لقاء لها ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر فضائية «الغد»، يُذاع اليوم الأحد، في تمام التاسعة، أن رئيس البنك الدولي أشاد بدولتين منهم مصر وبالاصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، لافتةً إلى أن المؤسسات الدولية تسعى لعقد شراكة اقتصادية مع مصر.

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ونفت ما يتردد بأن الحكومة تدعم كبار المستثمرين فقط، مؤكدةً أن الدعم لجميع المستثمرين، موضحةً أن القيادة السياسية تضع الشباب في صلب أولوياتها وأن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ اجراءات وسن تشريعات مهمة تزيد من فرص الاستثمار في مصر.

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