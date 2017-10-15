سفارة فلسطين بالقاهرة: فتح معبر رفح من الإثنين حتى الخميس

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أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد، عن قرار السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري، أربعة أيام، بدءًا من غدٍ، الإثنين، حتى الخميس، لسفر وعودة المواطنين في الاتجاهين.

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية جمال الشوبكي بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحرصه الدائم على تخفيف المعاناة على أبناء الشعب الفلسطيني.

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كما وجه الشكر أيضًا إلى الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى في تقديم المساعدات للفلسطينيين، متمنياً لمصر دوام الاستقرار والازهار ولشعبها دوام الأمن والأمان.