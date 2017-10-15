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متحدث «فتح»: مصر ستكون في المقدمة لتذليل كافة العقبات

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متحدث «فتح»: مصر ستكون في المقدمة لتذليل كافة العقبات متحدث «فتح»: مصر ستكون في المقدمة لتذليل كافة العقبات

التحرير

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قال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، مساء الأحد، إن الرئيس محمود عباس أبو مازن، أوعز للحكومة الفلسطينية للاجتماع بغزة، الثلاثاء المقبل، لبحث آليات دمج المؤسسات والوزارات.

أضاف القواسمي، خلال مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن «الأمور تسير وفقًا للاتفاق الموقع بين حركتي فتح وحماس»، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة بناء وتوحيد المؤسسة الأمنية، بواسطة قادتها.

تابع أنه «بالإرادة والحكمة سنستطيع التغلب على كافة الصعاب والتغلب على الخلافات بالحوار»، مؤكدًا أن « ستكون في المقدمة لتذليل كافة العقبات».

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ومنذ أيام، وقعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في القاهرة، فيما رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بما وصفه بـ«الاتفاق النهائي» لإنهاء الانقسام.

وأفاد بيان أصدرته حركة حماس، أن «الحركتين اتفقتا على تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤوليتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة، بحد أقصى الأول من ديسمبر 2017».

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