11 نقابة مستقلة تطالب بالإفراج عن العمال المحبوسين في قضايا التظاهر (صور)

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نظمت 11 نقابة عمالية مستقلة من 5 محافظات (القاهرة والجيزة والسويس وبورسعيد والإسكندرية والمنيا) مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد بدار الخدمات النقابية والعمالية، للمطالبة بالإفراج عن العمال المحبوسين على خلفية قضايا تظاهر وسط حضور العشرات من النقابيين بعدد من القطاعات المختلفة.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات مناهضة لحبس العاملين بالنقابات العمالية، أبرزها : (لا لحبس القيادات النقابية، لا لمصادرة الحريات النقابية)

وشارك في المؤتمر كلا من القيادي الناصري جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد من قيادات الأحزاب السياسية المختلفة، منهم إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وكانت هناك مخاوف من منع تنظيم المؤتمر اليوم بعد رفض الأجهزة الأمنية تنظيم مؤتمر سابق لأهالي أعضاء نقابة الضرائب العقارية المحبوسين على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في محاولة منهم لنقل حقيقة أوضاع ذويهم المودعين بسجن "سبر باي" بطنطا على ذمة قضايا، وذلك قبل عرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم والتي تم رفض قرار إخلاء سبيلهم منها.

وأعلنت نقابة الضرائب العقارية أمس السبت، أن قوات الأمن منعت أهالي المحبوسين من الضرائب والكهرباء، من الوصول إلى مقر النقابة المستقلة للضرائب العقارية بوسط القاهرة، وتم إلغاء المؤتمر.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء منتصف الشهر الماضي وطارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية الذي ألأقي القبض عليه من أمام مستشفى كفر شكر أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من وزارة الداخلية التي على أثرها تم القبض على عدد ممن تقدموا بطلب لقسم الشرطة لاستخراج التصريح.

ووصل عدد المقبوض عليهم وصل إلى 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة القضية رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والقضية الثانية برقم 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.