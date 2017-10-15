أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

11 نقابة مستقلة تطالب بالإفراج عن العمال المحبوسين في قضايا التظاهر (صور)

Google+ Print
11 نقابة مستقلة تطالب بالإفراج عن العمال المحبوسين في قضايا التظاهر (صور) 11 نقابة مستقلة تطالب بالإفراج عن العمال المحبوسين في قضايا التظاهر (صور)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نظمت 11 نقابة عمالية مستقلة من 5 محافظات (القاهرة والجيزة والسويس وبورسعيد والإسكندرية والمنيا) مؤتمرًا صحفيًا مساء اليوم الأحد بدار الخدمات النقابية والعمالية، للمطالبة بالإفراج عن العمال المحبوسين على خلفية قضايا تظاهر وسط حضور العشرات من النقابيين بعدد من القطاعات المختلفة.

ورفع المشاركون في المؤتمر لافتات مناهضة لحبس العاملين بالنقابات العمالية، أبرزها : (لا لحبس القيادات النقابية، لا لمصادرة الحريات النقابية) 

وشارك في المؤتمر كلا من القيادي الناصري جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، ومحمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وعدد من قيادات الأحزاب السياسية المختلفة، منهم إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

وكانت هناك مخاوف من منع تنظيم المؤتمر اليوم بعد رفض الأجهزة الأمنية تنظيم مؤتمر سابق لأهالي أعضاء نقابة الضرائب العقارية المحبوسين على خلفية اتهامهم بالتحريض على التظاهر في محاولة منهم لنقل حقيقة أوضاع ذويهم المودعين بسجن "سبر باي" بطنطا على ذمة قضايا، وذلك قبل عرضهم على النيابة لنظر تجديد حبسهم والتي تم رفض قرار إخلاء سبيلهم منها.

وأعلنت نقابة الضرائب العقارية أمس السبت، أن قوات الأمن منعت أهالي المحبوسين من الضرائب والكهرباء، من الوصول إلى مقر النقابة المستقلة للضرائب العقارية بوسط القاهرة، وتم إلغاء المؤتمر.

وألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء منتصف الشهر الماضي وطارق كعيب، رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية الذي ألأقي القبض عليه من أمام مستشفى كفر شكر أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من وزارة الداخلية التي على أثرها تم القبض على عدد ممن تقدموا بطلب لقسم الشرطة لاستخراج التصريح.

ووصل عدد المقبوض عليهم وصل إلى 11 نقابيا، 2 منهم بالقاهرة -تم إخلاء سبيلهما- و9 آخرين، وذلك على ذمة القضية رقم 13764 لسنة 2017 جنح العمرانية، والقضية الثانية برقم 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.

22523689_1331794333599459_280703606_n

مؤتمر النقابات العمالية

مؤتمر النقابات العمالية

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»