أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الإمارات: إغلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإمارات: إغلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات

07:38 م الأحد 15 أكتوبر 2017

الإمارات: إغلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تروج للمخدرات

إغلاق حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي

دبي - (د ب أ):

أغلقت شرطة إمارة عجمان بالإمارات 13 حسابًا شخصيًا على مواقع التواصل الاجتماعي استخدمت للترويج وبيع المخدرات.

وقال مسؤولون في الشرطة للصحفيين، اليوم الأحد، إن إدارة مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة عجمان رصدت حسابات تروج للمواد المخدرة، فاتخذت إجراءات فورية لإغلاقها، وتلاحق القائمين عليها.

وذكروا أن تجار ومروجي المخدرات استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للتحايل على الأجهزة الأمنية وبث سمومهم داخل الإمارات.

وأكد مسؤولو الشرطة على قدرة وجاهزية الأجهزة الأمنية في الإمارات للتصدي لكافة الوسائل والطرق، التي يتخذها تجار ومروجو المخدرات لنشر هذه الآفة، ويتم من خلال الدوريات الالكترونية المحترفة في شرطة عجمان مسح مواقع التواصل الاجتماعي ورصد وإغلاق الحسابات التي تروج وتبيع المواد المخدرة، ورصد القائمين عليها.

وبالإضافة إلى ذلك، أحبطت شرطة العاصمة الإماراتية أبوظبي ترويج 3 ملايين و612 ألف قرص مخدر من مادة "الكبتاجون"، في عمليتين منفصلتين.

وقال اللواء مكتوم الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم ضبط عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من جنسية عربية، إثر محاولتهم ترويج ثلاثة ملايين حبة مخدرة، كانت مخبأة بطريقة احترافية، يصعب كشفها، داخل صفائح خزّان معدني كبير بمستودع بالإمارات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • قرقاش يبحث القضايا الإقليمية مع مبعوث الرئيس الفرنسي للخليج العربي

    أخبار

  • اغتيال إمام مسجد مقرب من الإمارات في جنوب اليمن وتوقيف 10 إسلاميين

    أخبار

  • مواجهة كلامية حادة بين قطر والإمارات حول مونديال 2022

    أخبار

  • أبوظبي تطلق نظام الرقابة بـ"سوار إلكتروني" بدلا عن الحبس

    أخبار

إعلان

916f3a0884.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

فلسطينيون وعرب إسرائيل ينظمون احتجاجات أمام السفارة البريطانية في تل أبيب في ذكرى وعد بلفور

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها"

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة

وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة