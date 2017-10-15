المبعوث الأممي الجديد لـ"الصحراء الغربية" يبدأ أولى جولاته بالمنطقة

الرباط - (د ب أ):

أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن المبعوث الجديد للأمم المتحدة في الصحراء الغربية، الرئيس الألماني السابق هورست كولر، وصل، اليوم الأحد، إلى العاصمة الرباط، في إطار جولته الأولى في المنطقة لاستئناف عملية التفاوض بين الأطراف المعنية بالصراع، والتي أطلقت في عام 2007 في نيويورك، لكنها توقفت منذ عام 2012.

يذكر أنه تم تعيين كولر في أغسطس الماضي، كمبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة، بعد إعفاء الدبلوماسي الأمريكي كرستوفر روس.

وستكون المغرب المرحلة الأولى من الجولة الإقليمية لكولر، تليه مخيمات منطقة "تندوف" في الصحراء الشرقية بالجزائر و ذلك يومي 18 و19 من الشهر الجاري.

وأكد المصدر الدبلوماسي المغربي أن الوسيط الجديد للأمم لمتحدة سيسافر أيضا إلى الجزائر، وهي طرف في النزاع الصحراوي، والتي دعاها مجلس الأمن في قراره رقم 2351 إلى المشاركة بشكل أكبر في البحث عن حل سياسي عادل بروح من التوافق والواقعية.

ومن المتوقع أيضا أن يزور المبعوث الجديد للأمم المتحدة موريتانيا لحثها كذلك على الإسهام في البحث عن حل سياسي للنزاع.