مسؤولة روسية: الإمارات شريك رئيسي لبلادنا في الشرق الأوسط

موسكو - (د ب أ):

قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، اليوم الأحد، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت ماتفيينكو - خلال لقائها مع رئيسة المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي، أمل القبيسي، على هامش الدورة الـ137 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي: "نحن ننظر إلى الإمارات تقليديا بمثابة أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في المنطقة(الشرق الأوسط)"، حسبما نقل المكتب الصحفي لمجلس الاتحاد.

وأشارت ماتفيينكو،بحسب وكالة سبوتنيك، إلى أن المهمة الرئيسية بالنسبة للتعاون بين البلدين هي توسيع التعاون التجاري - الاقتصادي والاستثماري بين روسيا والإمارات، وخاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمجال الفضائي.

وأكد الجانبان المستوى العالي للعلاقات البرلمانية بين البلدين، وعزمهما على تكثيف التعامل بين البرلمانيين من خلال اللجان المختصة وفرق العمل الخاصة بالتعاون.

ودعت ماتفيينكو القبيسي للمشاركة في المنتدى النسائي الأوراسي العام المقبل.