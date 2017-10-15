ضبط مدير خدمة عملاء مطعم شهير يستخدم بطاقات الزبائن الائتمانية للتسوق

كتب - محمد الصاوي وأحمد السيد:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، من ضبط مدير خدمة عملاء أحد المطاعم الشهيرة بالقاهرة؛ لاتهامه بالاستيلاء على بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بالعملاء، واستخدامها في عمليات شراء من مواقع التسويق الإلكتروني.

وردت معاومات لضباط المباحث بتضرر بعض المواطنين من استخدام بطاقاتهم الإئتمانية من مجهول، وشراء أجهزة الكترونية ومنتجات من خلال مواقع التسوق الإلكتروني، وتحملهم قيمتها رغم عدم قيامهم بإجرائها.

وتبين أن مرتكب الواقعة يدعى "قطز ط."، 22 سنة، استغل طبيعة عمله كمدير خدمة عملاء بالمطعم، وتمكن من تصوير البطاقات بهاتفه المحمول أثناء حصوله عليها لسداد قيمة مشترياتهم، واستخدام بياناتها في الدخول على مواقع التسوق الإلكتروني.

تم ضبط المتهم، وبحوزته الهاتف المستخدم، وتبين أنه يحوي أعداد كبيرة من بيانات البطاقات الإئتمانية الخاصة بعملاء البنوك المختلفة مستولى عليها بطرق احتيالية، وعدد من صور بطاقات إئتمانية خاصة بالعديد من عملاء البنوك.