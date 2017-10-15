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أمين نقابة الأطباء يوضح أسباب ضعف الإقبال على انتخابات "التجديد النصفي"

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مصراوي Masrawy

أمين نقابة الأطباء يوضح أسباب ضعف الإقبال على انتخابات "التجديد النصفي"

07:34 م الأحد 15 أكتوبر 2017

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كتب- أحمد جمعة:
تصوير- محمود أبو ديبة:

وصف الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء ورئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، نسبة الحضور في الانتخابات بأنها "أقل من المتوقع".

وبلغ إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات 10542 طبيبا، منهم 9650 صوتًا صحيحًا بينما هناك 892 صوتًا باطلا، من أصل 156 ألف طبيب لهم حق التصويت.

وقال الطاهر في تصريحات لمصراوي، الأحد، إن إحجام عدد من الأطباء عن الحضور يأتي نظرًا لرؤية بعضهم أن أداء مجلس النقابة الحالي غير مرضي لهم وبالتالي برروا لأنفسهم عدم الحضور، وهناك من يرى أن مجلس النقابة بذل مجهودات كبيرة تجاه قضاياهم لكن هناك تعنت حكومي تجاه النقابة ولا تنفذ الأحكام الصادرة بزيادة بدل العدوى، وهذا خلق حالة إحباط عامة تجاه العمل النقابي.

وأضاف الطاهر أن نحو 50% من الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء يعملون خارج ولم يتاح لهم التصويت في هذه الانتخابات.

وأشار أمين نقابة الأطباء إلى أن "العمل النقابي تراكمي ونأمل أن تتعاون الجهات التنفيذية مع النقابة لتلبية تطلعات الأعضاء".

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