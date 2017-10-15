"التعليم": معلمو 3 مدارس ببني سويف يشكون من تعدي أولياء الأمور عليهم

كتبت- ياسمين محمد:

علق أحمد خيري المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على بعض الشكاوى المقدمة للوزارة من قبل أولياء الأمور، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للشكوى الخاصة بسوء حال مدرسة أولاد محمد بإدارة أسيوط التعليمية، تم تشكيل لجنة من إدارة أسيوط التعليمية لزيارة المدرسة، وتبين عدم صحة ما جاء بالشكوى، حيث إن المقاعد المشكو منها ورادة للمدرسة من العام السابق فقط ومازالت بحالتها.

وأضاف خيرى في بيان، اليوم الأحد، أنه تم عمل صيانه كاملة لمبنى المدرسة من قبل الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمبنى لا يحتاج سوى بعض الدهانات، وبالنسبة لكثافة الفصول فإن المدرسة مكونة من (10) فصول وعدد طلابها (348) طالبًا، وكثافة الفصول فيها (35) طالبًا في كل فصل تقريبًا، بالإضافة إلى وجود غرفة لمناهل المعرفة،كما أن هيئة التدريس بالمدرسة مكتملة ولا تحتاج سوى معلم تربية رياضية وأخصائي اجتماعي، ومعلم تربية فنية .

وأوضح خيري أنه بالنسبة لشكوى بعض معلمي مدارس: أبوبكر الصديق الابتدائية، عبدالحليم الدرباشي، وأهناسيا الابتدائية بمحافظة بنى سويف، من وقائع التعدى عليهم داخل المدارس من قبل بعض أولياء الأمور، أن مديرية التربية والتعليم ببنى سويف اتخذت جميع الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع وتحرير محاضر بالشرطة؛ حفاظًا على حقوق المعلمين، وقد تم التصالح والتنازل عن المحاضر من قبل المعلمين بعد اعتذار أولياء الأمور، كما أكد خيري أن كرامة المعلم خط أحمر لا يجب الاقتراب منها.

وأشار متحدث التعليم إلى أنه بالنسبة للشكوى الخاصة بتعدي معلمة بالضرب على أحد الطلاب بمدرسة النصر الإعدادية بمحافظة دمياط، أنه تم استبعاد المعلمة لحين الانتهاء من التحقيق.