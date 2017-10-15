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بسبب عطل فني.. توقف حركة القطارات ببني سويف لـ 30 دقيقة

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مصراوي Masrawy

بسبب عطل فني.. توقف حركة القطارات ببني سويف لـ 30 دقيقة

07:20 م الأحد 15 أكتوبر 2017

بسبب عطل فني.. توقف حركة القطارات ببني سويف لـ 30 دقيقة

ارشيفية

بني سويف ـ أحمد كامل:

توقفت حركة قطارات الوجه القبلي، اليوم الأحد، لمدة نصف ساعة، عقب تعطل جرار قطار مميز قرب محطة بني سويف.

وتلقى مدير الأمن، اللواء جرير مصطفى، إخطارًا من العقيد جمال كامل، مأمور شرطة النقل والمواصلات، بعطل فني في جرار القطار رقم 164 مميز (الإسكندرية - أسوان)، بالقرب من محطة قطارات بني سويف، ما أدى إلى توقف حركة القطارات.

واستدعت هيئة السكة الحديد فنيي الحركة، وتم حجز القطار بالتخزين لحين استقدام جرار آخر من محافظة المنيا، فيما تبين وجود تسرب للسولار من خزان الوقود الخاص بتانك سولار جرار القطار.​

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