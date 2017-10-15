مصادر: 4 شهداء وأكثر من 20 مصابًا إلى الآن في هجمات الشيخ زويد
مصادر: 4 شهداء وأكثر من 20 مصابًا إلى الآن في هجمات الشيخ زويد
07:15 م الأحد 15 أكتوبر 2017
أرشيفية
شمال سيناء - أشرف سويلم:
أكدت مصادر أمنية في محافظة شمال سيناء وصول أربعة شهداء وأكثر من 20 مصابًا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف، اليوم الأحد، عددًا من الأكمنة الأمنية في مدينة الشيخ زويد.
وفيما أوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكرها، أن سيارات الإسعاف لا تزال تجري عمليات نقل للمصابين والشهداء من الشيخ زويد إلى مستشفى العريش، أضافت المصادر -في تصريحات إلى مصراوي- أن الهجمات الإرهابية استهدفت أكمنة منطقتي كرم القواديس والخروبة، وأن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجمات وصل عددها إلى قرابة 150 عنصرًا، استخدموا السيارات المفخخة، وقذائف "آر بي جي"، إلى جانب الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة.
أكدت المصادر أيضًا أن أكثر من 20 سيارة إسعاف شوهدت تنقل الشهداء والمصابين في الهجمات، وأن استدعاء وجه إلى القوات الجوية للتدخل والسيطرة على الموقف.
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