رئيس الوزراء يبحث تطوير الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار بمصر
رئيس الوزراء يبحث تطوير الأداء الاقتصادي ومناخ الاستثمار بمصر
07:13 م الأحد 15 أكتوبر 2017
شريف إسماعيل
كتب- محمد غايات:
عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم الأحد حضره وزراء الخارجية، والقوى العاملة، والتجارة والصناعة، والتخطيط، وشئون مجلس النواب، لمناقشة بعض المقترحات التي تأتي في إطار اهتمام الحكومة المستمر بتحسين مستوى مناخ الأعمال في مصر والعمل على تطوير الأداء الاقتصادي لمختلف القطاعات.
وتناول الاجتماع سبل دعم التعاون والتنسيق مع المؤسسات الدولية بما فى ذلك منظمة العمل الدولية ودعوة بعثة من المنظمة لزيارة مصر لبحث مجالات التعاون الممكنة، كما تطرق الاجتماع أيضا إلى برنامج العمل الأفضل للشركات الذي اشتركت فيه مصر والذى يهدف إلى مساعدة الشركات على تطوير أعمالها والارتقاء بمستوى أدائها.
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