بيان عاجل للحكومة لعدم استغلال قرض بـ500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج

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تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، بشأن عدم استغلال قرض بـ 500 مليون دولار كان مخصصًا لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى قنا وسوهاج، معتبرًا أن الحكومة تقاعست وأهملت في استغلاله.

وأوضح في بيانه العاجل أن البنك الدولى أودع القرض فى البنك المركزى شهر 7 الماضى، ورغم مرور 4 أشهر لم تسحبه وزيرة التخطيط حتى الآن، ولم يتم تفعيله رغم موافقة البرلمان عليه، مما يمثل صورة من صور الإهمال الواضح والجسيم، خاصة أنه كان مخصصا لمعالجة مشروعات عاجلة فى قنا وسوهاج، مثل مياه الشرب والصرف الصحى-علي حد قوله. محذرًا من إقدام البنك الدولى على استرجاع القرض مرة أخرى، لعدم جدية الحكومة فى تنفيذ المشروعات.