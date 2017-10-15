أخبار عاجلة

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
مساء الأنوار - أسامة عرابي ووليد صلاح الدين يستعيدان ذكرياتهما مع الأهلي في النهائيات الإفريقية -
مساء الأنوار - خالد بيبو يتحدث عن ذكرياته مع الأهلي وتفاهمه مع وليد صلاح الدين في الملعب -
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو) -
شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن -
منقذة الشاب السوري تحكي تفاصيل دفاعها عن شخص مخطوف في سيارة -
رئيس اتحاد المستثمرين يوقع استمارة "علشان تبنيها" -
وزير الأوقاف: رفع بدل جلسات لجان "الشؤون الإسلامية" وخطباء المكافأة -
"دينية النواب" تجتمع الشهر المقبل لوضع برنامج مواجهة الفكر المتطرف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

بيان عاجل للحكومة لعدم استغلال قرض بـ500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج

Google+ Print
بيان عاجل للحكومة لعدم استغلال قرض بـ500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج بيان عاجل للحكومة لعدم استغلال قرض بـ500 مليون دولار لتنمية محافظتي قنا وسوهاج

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلى رئيس الوزراء، المهندس شريف اسماعيل، بشأن عدم استغلال قرض بـ 500 مليون دولار كان مخصصًا لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى قنا وسوهاج، معتبرًا أن  تقاعست وأهملت في استغلاله.

وأوضح في بيانه العاجل أن البنك الدولى أودع القرض فى البنك المركزى شهر 7  الماضى، ورغم مرور 4 أشهر لم تسحبه وزيرة التخطيط حتى الآن، ولم يتم تفعيله رغم موافقة البرلمان عليه، مما يمثل صورة من صور الإهمال الواضح والجسيم، خاصة أنه كان مخصصا لمعالجة مشروعات عاجلة فى قنا وسوهاج، مثل مياه الشرب والصرف الصحى-علي حد قوله. محذرًا من إقدام البنك الدولى على استرجاع القرض مرة أخرى، لعدم جدية الحكومة فى تنفيذ المشروعات.

شاهد أيضا

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة