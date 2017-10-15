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البابا فرنسيس يختار 35 قديسًا جديدًا

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مصراوي Masrawy

البابا فرنسيس يختار 35 قديسًا جديدًا

07:21 م الأحد 15 أكتوبر 2017

البابا فرنسيس يختار 35 قديسًا جديدًا

البابا فرنسيس

روما - (د ب أ):

اختار البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، 35 قديسًا جديدًا من بينهم ضحايا حروب دينية.

ووصف فرنسيس القديسين الجدد بمسمى "شهود الإنجيل المضيئين" أثناء كلمة له قبيل صلاة التبشير الملائكية التقليدية، اليوم الأحد، أمام حشد من 35 ألف شخص في ميدان القديس بطرس بمدينة الفاتيكان.

واختار فرنسيس الذكرى الـ500 لحركة الإصلاح البروتستانتي لإعلاء شأن مجموعة من الشهداء الذين قتلوا على أيدي جنود بروتستانت من هولندا بالبرازيل في القرن السابع عشر.

كان القس اليسوعي أندرو دي سوفيرال والقس أمبروسيو فرانسيسكو فيرو و28 عضوا من العلمانيين قد تم منحهم امتياز "المباركة" من قبل سلف فرنسيس البابا يوحنا بولس في عام 2000، في أول خطوة على طريق القداسة.

كما تمت تسمية ثلاثة شهداء من الأطفال من المكسيك قديسين، اليوم الأحد، وهما: كريستوبال وأنطونيو وخوان وهم يعتبرون بالفعل القديسين الراعين للأطفال في تلك الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية.

وتم أيضا اختيار الراهبين الإسباني فوستينو ميجويز والإيطالي أنجلو دا أكري قديسين.

وكان ممثلون من دول كل القديسين الجدد موجودين في ساحة القديس بطرس، اليوم الأحد، لحضور مراسم الاختيار.

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