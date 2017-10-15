مسؤول عراقي يطالب بإعلان الطوارئ واعتقال المتاجرين بدماء العراقيين

بغداد - (أ ش أ):

طالب القيادي في ائتلاف العربية العراقي حيدر الملا، اليوم الأحد، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بإعلان حالة الطوارئ واعتقال كل من يتاجر بدماء العراقيين.

وقال الملا ـ في بيان صحفي نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إنه لا يخفى على الجميع خطورة الوضع الراهن الذي بات يهدد وحدة العراق وينذر بصدام مسلح بين أبناء المؤسسة العسكرية العراقيةً، وفي خضم هذه الأحداث خرجت بعض التصريحات والمواقف السياسية من شأنها تأجيج الوضع وإشعال فتيل القتال بين أبناء الشعب الواحد".

وطالب القيادي بائتلاف العربية العراقي القائد العام للقوات المسلحة بوضع حد لحرب التصريحات والمبادرة باعتقال كل من تسول له نفسه المتاجرة بأرواح ودماء العراقيين من مختلف المكونات أيا كان موقعه أو منصبه.

وشدد على أن الحنكة السياسية التي يتبعها رئيس مجلس الوزراء في إدارة الأزمة مع إقليم كردستان، ودعوات الحوار التي يطالب بها قادة الإقليم كفيلة بإيجاد مقاربات وتفاهمات لحل الأزمة والمحافظة على وحدة الأرض وصيانة الدم العراقي.