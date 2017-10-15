مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الإتفاق النووي مع إيران
مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة: نتوقع الإبقاء على الإتفاق النووي مع إيران
07:10 م الأحد 15 أكتوبر 2017
نيكي هايلي
نيويورك - (أ ش أ):
قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي إن الولايات المتحدة تتوقع الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران، مضيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تريد التوصل لرد مناسب إزاء تصرفات طهران على الساحة العالمية.
ورأت هايلي ـ في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد ـ أنه في الوقت الحالي ستبقى الولايات المتحدة على الإتفاق، معربة في الوقت ذاته عن أملها في تحسن الأوضاع، وأعربت عن قلقها جراء اختبارات إيران صواريخ باليستية ومبيعاتها للأسلحة فضلا عن دعمها للإرهاب.
وأضافت المسؤولة الأمريكية أن السبب في أن الولايات المتحدة تتابع عن كثب الإتفاق النووي مع إيران هو تصاعد التوترات مع كوريا الشمالية بسبب برنامجها النووي.
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