تحويلة مرورية بـ"صحراوي الإسكندرية" بسبب كسر خط المياه المغذي لأبو رواش

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن إجراء تحويلة مرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي قبل محور 26 يوليو، اليوم الأحد؛ بسبب كسر بخط المياه الرئيسي المغذي لمنطقة أبو رواش السكنية والصناعية.

وأفاد بيان صادر عن الإدارة بأنه تم غلق مصدر المياه لمنع تسرب المياه على الطريق، وبدء أعمال الحفر بالطريق الرئيسي لإصلاح الكسر، وسط انتشار رجال المرور لإرشاد السائقين.

وتم إجراء تحويلة للقادم الإسكندرية إلى القاهرة، للدخول لطريق الخدمة بالكيلو 26، والسير لمسافة 400 متر، والعودة مرة أخرى للطريق الرئيسي اتجاه ميدان الرماية.