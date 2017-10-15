الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمجمع التحرير

كتب - فتحي سليمان:

اندلع حريق محدود بالطابق الثالث لمجمع التحرير بوسط القاهرة، مساء اليوم الأحد.

انتقلت الحماية المدنية بقيادة اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لإخماد النيران.

دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.