الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمجمع التحرير
الحماية المدنية تسيطر على حريق محدود بمجمع التحرير
06:59 م الأحد 15 أكتوبر 2017
مجمع التحرير
كتب - فتحي سليمان:
اندلع حريق محدود بالطابق الثالث لمجمع التحرير بوسط القاهرة، مساء اليوم الأحد.
انتقلت الحماية المدنية بقيادة اللواء علاء عبد الظاهر، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، لإخماد النيران.
دفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق.
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