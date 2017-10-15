اللجنة العليا لمياه النيل: توفير 500 مليون جنيه لاستكمال صيانة السد العالي

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة العليا لمياه النيل، اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزراء الخارجية والري والزراعة.

وذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف الخاص للدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة التي تمت بمعرفة مكتب إستشاري فرنسي، وموقف مصر من هذه الدراسة.

كما تناول الاجتماع مناقشة مشروعات الري وتوفير 500 مليون جنيه لاستكمال إنشاء محطات خلط وأعمال الصيانة الدورية الخاصة بالسد العالي، وكذلك خطط التوسع في استخدام تكنولوجيا الري الحديثة ومختلف مشروعات الري التي تتولى وزارة الري متابعتها.