عابد: سأتقدم بشكوي ضد المنظمات التي تقوم بإعداد تقارير «كاذبة» عن السجون

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أجرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بزيارة إلي سجن برج العرب بمحافظة الإسكندرية، أول أمس، وذلك في حضور مساعد وزير الداخليه لقطاع السجون اللواء مصطفي شحاتة، اللواء أشرف عز العرب مدير الإدارة العامة لمباحث السجون، اللواء أشرف عبد القادر مدير مباحث السجون لوجه بحرى.

وقال نواب اللجنة إنهم حرصوا علي سؤال نزلاء السجن، حول طبيعة المعاملة والإعاشة داخل السّجن والعناية الطبية بهم، لافتين إلي أن إجابات النزلاء أكدت حسن المعاملة ووجود إشراف طبي متكامل علي مدار الـ24 سَاعَة.

وأضافوا في بيان لهم اليوم أن النائبين علاء عابد، وشريف الورداني، سألا النزلاء علي طريقة معاملاتهم وعما إذا كان هناك تعذيب فأجابوا بقولهم: «المعاملة جيدة ومفيش تعذيب، وليس هناك مشكلة في العلاج أو المستشفي، وتابع الورادني: توجهت بسؤل لأحد النزلاء الذين أكدوا حسن المعاملة، وذلك حول بعض المنظمات المشبوهة التي تدعي وجود حالات تعذيب بالسجون وسوء معاملة ليرد قائلاً: «شوفوا السجون عندكم الأول المعاملة فيها إزاي»، في حين علق آخر بقوله : «أتواجد منذ 15 سنة بالسجون المختلفة في مصر ونتعامل هنا أحسن معاملة».

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وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، إنه سيتقدم بشكوي ضد المنظمات التي تقوم بإعداد تقارير «كاذبة» عن وضع السجون في مصر لاتحاد البرلمان الدولي.