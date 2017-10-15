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بغداد: حشد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية بكركوك "إعلان حرب"

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مصراوي Masrawy

بغداد: حشد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية بكركوك "إعلان حرب"

06:42 م الأحد 15 أكتوبر 2017

العراقية

بغداد - (د ب أ): 

اعتبر المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي ،اليوم الأحد، حشد عناصر مسلحة خارج المنظومة الأمنية النظامية في محافظة كركوك يمثل إعلان حرب على القوات الاتحادية، بحسب قناة "السومرية نيوز" العراقية.

وتشهد العلاقة بين بغداد وأربيل توترات متزايدة من إجراء الأخيرة استفتاء على انفصال الإقليم عن بغداد، الشهر الماضي.

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