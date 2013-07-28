الصيام.. فرصة عظيمة للتخلص من السمنة وإتباع رجيم مثالى

يقول الدكتور جمال شفيق أحمد، أستاذ الطب النفسى بجامعة عين شمس، إن شهر رمضان كله خير وبركة ومزايا وفوائد ومنافع تشمل كل حياة الصائم وسلوكه وشخصيته، وكل ما يتعلق بواجباته اليومية أثناء الصيام وإذا ما تناولنا موضوع السمنة والذى قد يعانى منه البعض سواء قبل رمضان، أو أثناء الشهر المبارك من خلال المبالغة فى تناول الأطعمة والمأكولات مرتفعة السعرات والدهون .

يضيف الدكتور جمال ـ أن هناك بعض الإرشادات الغذائية الصحية السليمة التى تساعد بدرجة كبيرة فى أن يكون صوم رمضان بإذن الله عبارة عن رجيم مثالى سهل وبسيط وميسور وذلك من خلال أتباع بعض النصائح والإرشادات التى تساعد على الرجيم والتخلص من السمنة:

> ـ البدء عند وقت الإفطار بتناول القليل من المواد السكرية التى يسهل هضمها وامتصاصها، وفى الوقت نفسه تقلل من حالة الشعور بالجوع مثل التمر والعصائر الطبيعية أو الشوربة الدافئة .

> ـ بعد أداء صلاة المغرب يجب تناول وجبة الإفطار حيث يمكن أن تتكون من اللحوم والخضروات والسلطة الخضراء ولكن بكميات معتدلة .

> ـ بعد تناول وجبة الإفطار يفضل باستمرار تناول الفواكه الطازجة بدلا من الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة.

> ـ يجب أن تشتمل وجبة السحور على الأطعمة التى تعطى إحساس، بالشبع والامتلاء مثل "الفول واللبن ومشتقاته والسلطة الخضراء" وتناول كمية كافية من الماء.

> ـ من المهم جدا الحركة والنشاط والحيوية والعمل إثناء فترة الصيام .

> ـ يجب الابتعاد عن المكسرات والفول السودانى واللب والدهون واللحوم المصنعة والمأكولات المشوية.

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