هجمات إرهابية تستهدف عددًا من الأكمنة الأمنية بالشيخ زويد

شمال سيناء - أشرف سويلم:

تعرضت مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء، اليوم الأحد، لهجمات إرهابية متزامنة استهدفت عددًا من الأكمنة الأمنية، وأسفرت عن سقوط 3 شهداء وأكثر من 20 مصابًا إلى الآن، فيما اُستدعت القوات الجوية للتدخل والسيطرة على مناطق الاشتباكات التي لا تزال مستمرة.

وأوضحت مصادر أمنية، فضلت عدم ذكرها في تصريحات إلى مصراوي، أن الهجمات الإرهابية استهدفت عددًا من الأكمنة في منطقتي كرم القواديس والخروبة، وأن العناصر الإرهابية التي نفذت الهجمات وصل عددها إلى قرابة 150 عنصرًا، استخدموا السيارات المفخخة، وقذائف "آر بي جي"، إلى جانب الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة.

وأضافت المصادر أن أكثر من 20 سيارة إسعاف شوهدت تنقل الشهداء والمصابين في الهجمات إلى مستشفى العريش، وأن استدعاء وجه إلى القوات الجوية للتدخل والسيطرة على الموقف.

جدير بالذكر أن آخر هجوم إرهابي كبير تعرضت له المدينة كان في الأول من يوليو من العام 2015، وأسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، وأعقب ذلك نشر عدد كبير من الأكمنة الأمنية في المدينة، حال دون تنفيذ هجمات أخرى.