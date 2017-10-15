"الزراعة" تحتفل بيوم الأغذية العالمى السابع والثلاثون غدًا

كتب-أحمد مسعد:

تحتفل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، غداً الأثنين، بيوم الأغذية العالمي السابع والثلاثون، بحضور الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور حسين جادين ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.

وتأتي الاحتفالية في إطار ما تقدمة المنظمة من دعم مالي ومعلوماتي للدول النامية، حيث تشارك المنظمة في الحفاظ على الثروة الحيوانية والزراعات الإستراتيجية لضمان حصص الغذاء العالمية بالإضافة إلى مساندة المناطق المحدودة من الإنتاج الزراعي.