"الإسكان" تعلن مد فترة التسجيل بالإعلان التاسع للإسكان الاجتماعي

كتب- محمد ناصر:

وافق الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز ومصاريف الاستعلام، أسبوع أخر، لتسجيل طلب الحصول على الوحدة السكنية ضمن الوحدات المطروحة في 22 محافظة، بالإعلان التاسع بمشروع الإسكان الاجتماعي، من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق "www.mff.gov.eg".

صرحت بذلك مي عبدالحميد رئيس صندوق التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وقالت إنه كان من المقرر غلق باب التسجيل اليوم الأحد 15 أكتوبر الجاري.

وأوضحت مي عبدالحميد أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه التواصل مع مركز الاتصالات على الأرقام الحالية (1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول، و090071117 من أي خط أرضي)، أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق؛ للتعرف على حالة الطلب الخاص به.