متعب خارج قائمة الأهلي.. البدري يختار 22 لاعبًا لمواجهة الرجاء

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أعلن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق لمباراة الرجاء التي ستقام غدًا، الإثنين، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

وضمت القائمة 22 لاعبًا وهم كالتالي:

شريف إكرامي - محمد الشناوي - أحمد عادل - علي معلول - رامي ربيعة - سعد سمير - محمد هاني - أحمد فتحي - محمد نجيب - حسام عاشور - مؤمن زكريا - جونيور أجايي - وليد ازارو - أحمد حمودي - أحمد الشيخ - وكريم نيدفيد - أحمد ياسر ريان - عمرو السولية - ميدو جابر - أكرم توفيق - صالح جمعة.

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واستبعد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدد من اللاعبين من قائمة فريقه وهم:

صبري رحيل، باسم علي، هشام محمد، باكاماني ماهلامبي، عماد متعب، عمرو بركات، إسلام محارب، أحمد حمدي، أحمد رمضان بيكهام، عبدالله السعيد، عبد الله الشامي

ويذكر أن الاهلي لديه ثلاث مؤجلات ضمن منافسات الدوري العام، لإنشغال الفريق فى المشاركة بدوري أبطال إفريقيا.